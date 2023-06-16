Путин с иронией отреагировал на «предупреждения» Запада о зависимости России от КНР

Коллективный Запад успел впасть в зависимость от КНР. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер отреагировал на заявления других стран, предупреждающие о наступлении скорой зависимости от китайской стороны. Путин дал на это ироничный ответ.
«Слышу, что вот, вы попадете в зависимость от Китая. А вы не попадете? Вы уже давно попали», — с улыбкой отметил Путин.
Ранее политик констатировал, что потери в рядах ВС Украины в ходе контрнаступления превысили аналогичный показатель РФ более чем в 10 раз. Путин дал понять, что это неоспоримый факт.