Подполковник ВС США Дэвис: Запад разочаровался в украинской армии после провалов в ходе контрнаступления

Эксперт добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в непростом положении. Дэвис отметил, его ведущая бригада, обученная Альянсом и оснащенная лучшим западным оружием, была уничтожена на передовой одной из самых первых. Кроме того, другие подразделения ВСУ не смогли прорвать ни одну линию обороны ВС РФ.