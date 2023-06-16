Страны НАТО разочаровались в контрнаступлении ВСУ, так командование войск не смогло грамотно организовать операцию. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис на страницах издания 19FortyFive.
«Многие на Западе верили, что Украина с самого начала добьется успеха благодаря серьезной подготовке и натовскому вооружению. Но после первой недели боев Украина потерпела полный крах», — подчеркнул аналитик.
Эксперт добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в непростом положении. Дэвис отметил, его ведущая бригада, обученная Альянсом и оснащенная лучшим западным оружием, была уничтожена на передовой одной из самых первых. Кроме того, другие подразделения ВСУ не смогли прорвать ни одну линию обороны ВС РФ.
Подполковник напомнил, что киевский режим полностью зависит от военной поддержки НАТО. Однако с каждым месяцем помощь со стороны западных государств сокращается.