Столтенберг анонсировал первое заседание Совета НАТО — Украина

Первое заседание Совета НАТО — Украина состоится в июле 2023 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский также может принять в нем участие, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Глава НАТО анонсировал заседание совета с Украиной в июле в Вильнюсе. Такое решение приняли на заседании глав министерств обороны стран блока.
«Мы работаем над созданием Совета Украина — НАТО… Мы рассчитываем провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием Зеленского», — говорится в сообщении Столтенберга.
Ранее генсек НАТО заявил, что сейчас Украина не может войти в состав военного блока. Ситуация будет оставаться такой пока страна находится в состоянии конфликта.