Футбольные клубы Мир РПЛ решили и далее играть мячами от Nike

Отмечается, что в минувшем сезоне клубы также использовали футбольные мячи от компании Nike, которая с 2017 года была техническим спонсором РПЛ. Но в прошлом году фирма решила уйти с российского рынка. В ноябре минувшего года в РПЛ объявляли, что в связи разрывом договора с Nike, который истек бы в конце 2022-го, нужно выбрать нового поставщика мячей. Затем сообщалось, что в РФ откроют собственное производство мячей для РПЛ.