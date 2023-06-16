Михеев: возвращение россиян на Родину является для РФ первостепенной по важности задачей

Важнейшей задачей для России является возвращение соотечественников, которые после распада СССР остались на территории стран Содружества независимых государств. И сейчас для этого появились дополнительные возможности.
Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев, слова которого приводит информагентство SM.News.
В свете событий, происходящих в последнее время в Европе и на мировой арене, Россия получила возможность активнее содействовать возвращению этнических русских, проживающих на постсоветском пространстве. И это, по мнению Сергея Михеева, является для нее первоочередной задачей, так как среди граждан, о которых идет речь, большое число высокообразованных людей, обладающих квалификацией и навыками, которые могут быть очень полезны стране.
«Я считаю, что это задача номер один. И сейчас, как раз, все эти события, с одной стороны, ставят перед нами довольно сложные вызовы, с другой стороны, дают возможность для реализации того, что, может быть, раньше реализовать было трудно», – отметил политолог.
При этом аналитик обратил внимание на вопрос, который приобрел особую актуальность в свете идущей специальной военной операции на Украине: об уехавших из страны людях, и о тех, кто остался.
«Уехали, в основном, люди, которые испугались мобилизации. И сейчас, вроде бы, как мобилизации нет, [президент РФ Владимир] Путин сказал, что в мобилизации нет необходимости, по крайней мере, пока. И понятно, что уровень активизма у них повышается. Это — первое. Второе: уехали люди, которые до смерти перепугались, в принципе, не понимали, что будет происходить. За это время они хлебнули там "сладкой жизни", и не думаю, что многим там очень понравилось», – заявил по этому поводу Михеев.
Многие из уехавших на этой волне россиян, по его словам, уже имели возможность успокоиться, осмотреться и понять, что ничего из тех кошмаров, которыми их запугали в свое время, на самом деле в России не происходит. Поэтому какая-то часть из этих людей уже возвращается.
«Что касается необходимости возвращения прямо всех-всех-всех, думаю, что если захотят вернуться — вернутся. Например, недавнее заявление Путина по поводу того, что мобилизация не предвидится, и ставка делается на контрактников, оно тоже будет способствовать возвращению», – добавил эксперт.
Напомним, о том, что в проведении новой капании по частичной мобилизации военнообязанных граждан в России пока нет необходимости глава государства заявил во вторник, 13 июня 2023 года.