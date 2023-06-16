Михеев: возвращение россиян на Родину является для РФ первостепенной по важности задачей

Многие из уехавших на этой волне россиян, по его словам, уже имели возможность успокоиться, осмотреться и понять, что ничего из тех кошмаров, которыми их запугали в свое время, на самом деле в России не происходит. Поэтому какая-то часть из этих людей уже возвращается.