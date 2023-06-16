Швейцария готова отказаться от российской нефти

В Швейцарии установили электронные урны с изображением российского президента Владимира Путина для голосования за отказ российской нефти. Инсталляции установили активисты швейцарской организацией Myclimate, занимающейся защитой климата через экономические механизмы. Они стремятся добиться отказа страны от российской нефти и перехода на электричество.
Напомним, 18 июня в Швейцарии пройдет голосование относительно новой редакции закона «О климате». Этот закон предусматривает, что к 2050 году Швейцария должна войти в режим климатической нейтральности, достигнув нулевого баланса выброса парниковых газов.
По мнению активистов Myclimate, отказ от российской нефти защитит Швейцарию от резких колебаний цен на ископаемые ресурсы, обеспечит надежное энергоснабжение и увеличит инвестиции в швейцарскую экономику. Помимо этого, отказ от нефти поможет в борьбе с «авторитарными режимами по всему миру».
«Сегодня швейцарцы платят 8 миллиардов франков в год за ископаемое топливо из-за границы. Швейцария ежедневно переводит в Россию миллионы франков за нефть и природный газ, таким образом помогая финансировать конфликт на Украине», — отмечается на сайте инициативы.
Согласно данным швейцарской НПО Public Eye до 50-60% российской нефти экспортировалось на международные рынки через Швейцарию. После начала спецоперации в июне 2022 года Швейцария присоединилась к пакету санкций ЕС, который подразумевал сокращение масштабов морских перевозок сырой нефти из России. В феврале этого года вслед за Евросоюзом Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты (60 долларов за баррель).
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович отмечает, что прекращение нефтяного сотрудничества двух стран приведет к потере части доходов швейцарских трейдеров.
«Окончится это тем, что российский экспорт нефти в дальнесрочной перспективе перестанет по факту зависеть от посреднических, трейдинговых, страховых и фрахтовых компаний, которые зарегистрированы на Западе вообще и в Швейцарии в частности», — заключил Митрахович.
Ранее стало известно, что власти Пакистана закупили у России 100 тысяч тонн нефти и не собираются на этом останавливаться.