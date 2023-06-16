Швейцария готова отказаться от российской нефти

Согласно данным швейцарской НПО Public Eye до 50-60% российской нефти экспортировалось на международные рынки через Швейцарию. После начала спецоперации в июне 2022 года Швейцария присоединилась к пакету санкций ЕС, который подразумевал сокращение масштабов морских перевозок сырой нефти из России. В феврале этого года вслед за Евросоюзом Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты (60 долларов за баррель).