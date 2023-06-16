Путин: Зеленский является «позором еврейского народа»

Российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме коснулся происхождения президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «позором еврейского народа».
Путин отметил, что у него много друзей-евреев. Они считают, что Зеленский не имеет с ними ничего общего и является позором народа.
«Зеленский своими действиями прикрывает этих уродов — неонацистов», — добавил президент России.
Он подчеркнул, что в современной Украине на пьедестал почета возведены последователи Адольфа Гитлера. Российский лидер не понимает, почему в стране так относятся к неонацистам.