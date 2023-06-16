Владимир Путин сообщил о безуспешном контрнаступлении Украины 

Выступая на пленарном заседании международного экономического форума в Санкт-Петербурге, он сообщил об украинских потерях в ходе контрнаступления. Так, бойцы ВСУ остались без 186 танков и 418 бронемашин. Эти цифры увеличиваются ежедневно, отметил российский лидер.