Владимир Путин сообщил о безуспешном контрнаступлении Украины 

Украина не смогла реализовать поставленные перед собой цели ни на одном из участков поля боя. На это указал президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании международного экономического форума в Санкт-Петербурге, он сообщил об украинских потерях в ходе контрнаступления. Так, бойцы ВСУ остались без 186 танков и 418 бронемашин. Эти цифры увеличиваются ежедневно, отметил российский лидер.
Путин предупредил, что Украина предпринимает очередные попытки наступления. В настоящее время ведутся бои. Однако официальный Киев не сможет достичь успеха, спрогнозировал глава РФ.
Ранее Путин подчеркнул, что у Москвы есть возможности, необходимые для развития модели «экономика предложения».