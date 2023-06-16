Путин: Россия не водила за нос партнеров при подписании Минских соглашений

Представители РФ не обманывали партнеров по Минским соглашениям при подписании международных договоренностей, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства напомнил о вышеуказанном документе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023. Он добавил, что остальные участники Минских соглашений, утверждая документ, «не собирались ничего делать».
Правительству России в итоге пришлось использовать свои вооруженные силы, а также признать независимость ЛДНР и включить новые регионы в свой состав. Москва пошла на этот шаг ради безопасности местных мирных жителей.