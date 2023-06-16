«От первой помощи до полного протезирования»: Пригожин рассказал о медицинском обеспечении бойцов ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о медицинском обеспечении бойцов, участвовавших в СВО.
Соответствующий вопрос возник у издания Ura.ru на фоне сообщений об обращении бойцов ЧВК «Вагнер» в фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать помощь после полученных ранений в зоне проведения спецоперации. По словам Пригожина, контракт сотрудников ЧВК «Вагнер» предполагает все необходимые медицинские манипуляции, «от первой помощи до полного протезирования».
Первую помощь раненым оказывают на территории ЛНР и ДНР, после чего их перевозят в специальные медико-реабилитационные центры ЧВК «Вагнер».
«Они (лечебные центры, - прим. ред.) находятся на уровне гостиницы «4 плюс звезды» с операционными, бассейнами и всеми необходимыми вещами, начиная от того, чтобы укоротить культю, чтобы поставить туда протез, и заканчивая массажами», — пояснил Пригожин.
В реабилитационных центрах бойцы находятся до полного выздоровления. Что касается обращений за помощью в фонд «Защитники Отечества», Пригожин пообещал разобраться в ситуации и предоставить информацию дополнительно.