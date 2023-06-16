«От первой помощи до полного протезирования»: Пригожин рассказал о медицинском обеспечении бойцов ЧВК «Вагнер»

Соответствующий вопрос возник у издания Ura.ru на фоне сообщений об обращении бойцов ЧВК «Вагнер» в фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать помощь после полученных ранений в зоне проведения спецоперации. По словам Пригожина, контракт сотрудников ЧВК «Вагнер» предполагает все необходимые медицинские манипуляции, «от первой помощи до полного протезирования».