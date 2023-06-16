Пригожин опроверг свою причастность к появлению политических листовок на улицах Краснодара

В Краснодаре начали распространять листовки с изображением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава «оркестра» опроверг свою причастность к этой ситуации.
Недавно краснодарцы стали публиковать в соцсетях фотографии с соответствующими листовками. На них есть QR-код, который ведет на неизвестный сайт. Внутри страницы находится ссылка, которая переводит пользователя в чат-бот Telegram.
«Никакого отношения к данным листовкам на столбах, точно так же, как и к любым политическим активностям в интернете, которые я также наблюдал множество, я не имею. Кто этим занимается, у меня информации нет. Предположительно, либо украинские спецслужбы, которые раскачивают повестку, либо те, кому в принципе хочется попугать действующую власть, что кроме них золотых есть еще кто-то, кто может навести порядок», — говорится в аудиосообщении предпринимателя, опубликованном его пресс-службой.
Ранее Пригожин выразил благодарность участникам автопробега с поддержку «оркестра» в Екатеринбурге. Он также подчеркнул, что «музыканты» не являются инициаторами подобных активностей.