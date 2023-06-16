Дробницкий пообещал множество неожиданностей в ходе предвыборной гонки в США

Предстоящая избирательная кампания в Соединенных Штатах будет полна самых разных неожиданностей, так как сами президентские выборы 2024 года будут очень сильно отличаться от всех предыдущих. Поэтому, чем ближе к президентской гонке, тем серьезнее будет борьба между кандидатами.
Такой прогноз в комментарии изданию «Лента.ру» дал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Ситуация очень серьезная. Я напомню, что, когда [нынешний президент США Джо] Байден выступал в Белом доме, на Fox News, несмотря на все давление на этот телеканал, вышел в эфир подстрочник "Диктатор произносит речь после того, как арестовал своего политического оппонента", и дальше будет только круче», – напомнил эксперт.
Бывший президент США Дональд Трамп в сравнении с другими кандидатами в президенты США от Республиканской партии напоминает дуб, возвышающийся над травинками, добавил Дробницкий.
Внутри Республиканской партии, уверен он, у Трампа нет достойных конкурентов, и поэтому американские телеканалы и печатные СМИ будут уделять ему гораздо больше времени, чем другим кандидатам.
Из всех республиканских претендентов на кресло в Белом доме, отмечает Дробницкий, единственный, кого можно выделить, это губернатор Флориды Рон Десантис.
Если бы Республиканская партия не выдвигала других кандидатов, между Трампом и Десантисом могла бы развернуться нешуточная борьба. Но так как от этой партии в общей сложности на выборы идет девять кандидатов, ситуация складывается в пользу Трампа, в пользу которого сыграли те скандалы, которые развернулись вокруг него в последнее время.
Именно прокуратура США, по словам Дробницкого, поспособствовала тому, что ближайший конкурент Трампа Десантис теперь отстает от экс-президента на 40%.