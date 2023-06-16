Дробницкий пообещал множество неожиданностей в ходе предвыборной гонки в США

Если бы Республиканская партия не выдвигала других кандидатов, между Трампом и Десантисом могла бы развернуться нешуточная борьба. Но так как от этой партии в общей сложности на выборы идет девять кандидатов, ситуация складывается в пользу Трампа, в пользу которого сыграли те скандалы, которые развернулись вокруг него в последнее время.