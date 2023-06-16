«Необъявленная война». Анпилогов призвал россиян приготовится к преследованию в ЕС

По мнению ряда экспертов, интернирование (принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы передвижения) россиян в Европе — лишь вопрос времени, и наверняка в ЕС сейчас прорабатывают законодательную норму, которая позволит как минимум заблокировать банковские счета граждан РФ. Возможно, кого-то из них даже ждет показательный арест в рамках «борьбы с агентами и диверсантами», указали они.