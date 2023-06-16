«Необъявленная война». Анпилогов призвал россиян приготовится к преследованию в ЕС

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что всех русских в Европе необходимо взять «под колпак» спецслужб. Как сообщил «Политике Сегодня» военный аналитик Алексей Анпилогов, логика нагнетания эскалации на Украине может привести к созданию в ЕС концлагерей для наших сограждан.
Напомним, чешский лидер призвал спецслужбы к наблюдению за россиянами в ЕС, сославшись на опыт США в отношении японцев времен Второй мировой войны. Павел заявил — россияне поддерживают решение президента Владимира Путина о начале спецоперации, поэтому нужно переложить ответственность за боевые действия в том числе и на рядовых граждан.
Как считают российские эксперты, самим европейцам эти меры будут казаться естественными и «не противоречащими либеральным ценностям».
«История показывает, что Соединенные Штаты были вынуждены реагировать на атаку Японии на Перл-Харбор и вступление Токио в войну против США. Одной из предпринятых Вашингтоном мер стало полное устранение из общественно-политического пространства японцев», — напомнил Петр Павел.
Политик отметил — американцы не считали, что ограничения нарушают законодательство, им казалось это вполне оправданным и естественным. И в отношении россиян точно так же никто не подумает о каком-то нарушении прав или демократических ценностей, добавил он.
По мнению ряда экспертов, интернирование (принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы передвижения) россиян в Европе — лишь вопрос времени, и наверняка в ЕС сейчас прорабатывают законодательную норму, которая позволит как минимум заблокировать банковские счета граждан РФ. Возможно, кого-то из них даже ждет показательный арест в рамках «борьбы с агентами и диверсантами», указали они.
Как объяснил «Политике Сегодня» политолог, президент аналитического фонда «Основание» Алексей Анпилогов, Евросоюз сегодня действует вполне в логике романа «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла.
«Понятно, что в логике мирного времени подобные вещи непредставимы. Но сейчас руководство Евросоюза ведет дело к состоянию необъявленной войны с Россией. Мы видим, что поставки все новых вооружений Украине ведутся из Европейского фонда мира, то есть, все выглядит вполне по Оруэллу — "война это мир", "ложь — это правда", а "свобода — это рабство"», — прогнозирует аналитик.
По его мнению, уже в ближайшее время россиян может ждать какой-то из вариантов ограничения свобод, внешне не отличимый от рабства или тюремного заключения.
«Я бы не стал называть сроки, когда могут быть введены подобные меры против этнических русских и граждан РФ. Но пока что конфликт движется по логике эскалации, это все равно или поздно будет сделано», — заключил эксперт.
Напомним, одной из мер, предпринятых США в ответ на атаку Токио на Перл-Харбор в 1942 году, стало интернирование японцев, проживающих в Штатах.
Тогда президент Франклин Рузвельт подписал специальный указ, согласно которому американские военные могли отправлять гражданских лиц в зоны временного содержания.
Таким образом около 120 тысяч японцев, из которых 62% имели американское гражданство, были перемещены с западного побережья США в концентрационные лагеря, называвшиеся «военными центрами перемещения». Сегодня в странах Европы, по разным данным, проживает от 20 до 30 миллионов этнических русских.