Владимир Путин: с января 2024 год МРОТ проиндексируют на 18,5%

Российские власти постоянно корректируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в зависимости от экономических показателей в целом по стране. Так, в январе 2024 года индексация этого показателя составит 18,5%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).