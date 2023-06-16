Владимир Путин: с января 2024 год МРОТ проиндексируют на 18,5%

Российские власти постоянно корректируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в зависимости от экономических показателей в целом по стране. Так, в январе 2024 года индексация этого показателя составит 18,5%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
К 2030 году МРОТ увеличится вдвое, что положительно скажется на уровне зарплат россиян, отметил глава государства. По его словам, рост выплат коснется 4,8 млн граждан.
Российский лидер выступает на пленарном заседании ПМЭФ. В своей речи президент дает оценку экономическим результатам прошлого года и ставит цели для дальнейшего развития страны.