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Путин инициировал амнистию для бизнеса из-за валютных нарушений

Экономика
Путин инициировал амнистию для бизнеса из-за валютных нарушений

Вынужденные валютные нарушения наталкивают на необходимость внести изменения в ситуацию с бизнесом в России. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме инициировал амнистию для бизнеса. Причиной тому валютные нарушения.

В рамках заседания на ПМЭФ Путин раскритиковал неоколониальную международную систему. Он спрогнозировал крах существующего порядка и установление многополярного мира.

До выступления на форуме президент России провел переговоры с руководством ОАЭ.

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