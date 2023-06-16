Путин инициировал амнистию для бизнеса из-за валютных нарушений

Вынужденные валютные нарушения наталкивают на необходимость внести изменения в ситуацию с бизнесом в России. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме инициировал амнистию для бизнеса. Причиной тому валютные нарушения.
В рамках заседания на ПМЭФ Путин раскритиковал неоколониальную международную систему. Он спрогнозировал крах существующего порядка и установление многополярного мира.
До выступления на форуме президент России провел переговоры с руководством ОАЭ.