Владимир Путин: товарный экспорт из России достиг рекордных 592 млрд долларов

Президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил о рекордном товарном экспорте в России. По его словам в 2023 году цифры составили 592 млрд долларов.
Президент отметил, что на сегодняшний день внешняя торговля России показывает положительную динамику. За прошедший квартал этого года внешняя торговля показала прирост на 22, 6 млрд долларов.
Раннее глава государства заявил о рекордно низкой безработице в стране. Он отметил, что показатели в 3,3% являются историческими.