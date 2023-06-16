Путин: Москва не выгоняла иностранные компании с российского рынка

Москва никого не выгоняла с российского рынка, поэтому у каждого было право выбора, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об уходе иностранных компаний.
На пленарной сессии ПМЭФ глава государства отметил, что многие зарубежные бренды производили свою продукцию в России, поэтому их уход из страны не отразился на выпуске товаров. У компаний просто поменялось название.
Путин подчеркнул, что российский бизнес все чаще обращается с просьбами не пускать в страну ушедшие зарубежные компании.
Президент РФ ранее заявил, что в России никогда не было такого низкого уровня безработицы.