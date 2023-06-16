Путин: рост ВВП позволит России сохранить место среди ведущих экономик мира

Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП позволит стране сохранить место среди ведущих экономик мира.
Путин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что второй квартал 2022 года был сложным для российской экономики, однако выбранная тогда стратегия дала свои результаты.
«В апреле ВВП вырос на 3,3%, а по итогам года прибавит 0,7%. Это позволит нашей стране сохранить место среди ведущих экономик мира, — заявил государственный лидер.
По словам президента, стратегия дала плоды, а макроэкономические тенденции продолжают набирать обороты. Также Путин заявил о низком уровне безработицы в стране.