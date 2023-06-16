National Interest: США боятся той помощи, которую РФ окажет Китаю в случае войны за Тайвань

Для того, чтобы Пентагону хватило сил на одновременную поддержку и Украины, и Тайваня, Штатам нужно урезать некоторые из своих военных программ. Это позволит сэкономить средства военного бюджета США и использовать их для помощи Украине и Тайваню. Ведь Россия является самым боеспособным из всех союзников Китая, и то, как она может повести себя после начала конфликта в Китае, пугает Вашингтон. Помешать вмешательству России в тайваньский конфликт можно только связав ее продолжающимися боевыми действиями на границе с Украиной, уверен Нельсон.