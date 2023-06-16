National Interest: США боятся той помощи, которую РФ окажет Китаю в случае войны за Тайвань

Соединенным Штатам, по мнению американских аналитиков, следует продолжать поддерживать Украину, чтобы та продолжала связывать руки России. Это станет гарантией того, что в случае военного конфликта в Тайване Москва не станет оказывать помощь Китаю.
Об этом в материале для американского издания The National Interest рассуждает кандидат наук из Стэнфордского университета Роберт Нельсон. Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
В США, по словам Нельсона, все острее встает вопрос, нужно ли продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, или лучше сосредоточить усилия на поддержке Тайваня. По мнению ряда аналитиков, Китай в стратегическом плане является для Америки гораздо боле серьезным противником, чем Россия, и поэтому Вашингтону не стоит распылять силы на помощь Киеву.
Сам Нельсон, однако, с такой позицией не согласен. По его мнению, у Вашингтона есть несколько причин как минимум сохранять поддержку Киева на нынешнем уровне, и при этом оказывать военную помощь Тайваню.
Для того, чтобы Пентагону хватило сил на одновременную поддержку и Украины, и Тайваня, Штатам нужно урезать некоторые из своих военных программ. Это позволит сэкономить средства военного бюджета США и использовать их для помощи Украине и Тайваню. Ведь Россия является самым боеспособным из всех союзников Китая, и то, как она может повести себя после начала конфликта в Китае, пугает Вашингтон. Помешать вмешательству России в тайваньский конфликт можно только связав ее продолжающимися боевыми действиями на границе с Украиной, уверен Нельсон.
«Россия является самым боеспособным в военном отношении партнером Китая и, вероятно, будет готова поставлять оружие Китаю во время любого конфликта из-за Тайваня. Таким образом, предоставление Украине средств для уничтожения российского военного потенциала, возможно, является наиболее рентабельной программой министерства обороны из существующих в настоящее время, даже если смотреть на нее через призму непредвиденных обстоятельств на Тайване», – рассуждает американский эксперт.
При этом Нельсон не считает проблемой истощение американских запасов оружия из-за военной помощи Украине. По его словам, Штаты действительно опустошили свои арсеналы, поставляя вооружения ВСУ, но это не помешает им при необходимости оказать помощь Тайваню. Ведь украинский конфликт преимущественно развивается на суше, а в Тайване боевые действия, предположительно, будут идти по большей части в море.
«Хотя сообщения об истощении американских запасов вооружений вызывают беспокойство, речь идет не о подводных лодках, самолетах, противокорабельных ракетах, морских минах и торпедах, имеющих решающее значение для обороны Тайваня», – подчеркивает автор публикации.
И наконец Нельсон выражает сомнение по поводу того, что Китай может решиться нанести удар по Тайваню в ближайшее время, пока Соединенные Штаты отвлечены на украинский кризис.
Пекин, отмечает эксперт, использует сложившуюся ситуацию в свою пользу и занимается тем, что сеет раздоры между американцами и европейцами. О том, насколько успешной является эта тактика Пекина, можно судить по словам президента Франции Эммануэля Макрона о роли Евросоюза в тайваньском вопросе.
Но если на Тайване начнутся боевые действия, нейтралитету Европы придет конец, уверен Нельсон. Все дипломатические усилия Китая в этом случае будут обесценены, и украинский конфликт сольется с тайваньским, вылившись в глобальную войну между Востоком и Западом.
Европа в этой ситуации, по мнению американского аналитика, скорее всего поддержит США в защите Тайваня, доверив при этом Америке продолжение постоянной помощи Украине.