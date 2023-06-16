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Бербок: кандидаты на вступление в ЕС должны присоединиться к санкциям против России

Политика
Бербок: кандидаты на вступление в ЕС должны присоединиться к санкциям против России

Глава МИД Германии Анналена Бербок выдвинула Боснии и Герцеговине требование по членству в ЕС. Дипломат напомнила министру иностранных дел страны Элмедину Конаковичу о необходимости поддержать антироссийские санкции.

По словам Бербок, кандидаты на вступление в ЕС должны присоединиться к ограничениям против Москвы. Такое заявление министр сделала во время совместной пресс-конференции с коллегой.

«Конечно, мы ожидаем от каждого кандидата в члены ЕС, что санкции ЕС против России будут стоять не только на бумаге, но и будут вводиться на практике. Все это понятно», — говорится в речи главы МИД ФРГ.

Ранее стало известно, что руководство Боснии и Герцеговины не приняло ни одного решения о поддержке антироссийских рестрикций.

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