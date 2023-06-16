Генерал Ходжес: ВСУ еще не нанесли главный удар в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины еще не нанесли главный удар в ходе своего контрнаступления. Об этом на страницах издания The Washington Post пишет экс-командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант ВС США в отставке Бен Ходжес.
По его словам, отчеты с театра военных действий пока не дают полную картину происходящего на Украине. Генерал предположил, что ВСУ и дальше будут пытаться нащупать уязвимые места в обороне российской армии.
«Хотя контрнаступление началось, я не думаю, что главная атака еще началась. Украинский генштаб захочет, чтобы русские гадали, где это будет происходить, как можно дольше», — сказал Ходжес.
Кроме того, американский генерал ожидает, что в генеральном сражении украинские войска задействуют две-три бронетанковые бригады, в составе каждой из которых будет не менее 250 единиц различной бронетехники.