Военкор Котенок: США рассматривали главу ГУР Буданова на место Зеленского

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что одиозный глава ГУР Кирилл Буданов пребывает «в прекрасном здоровье» и «сейчас весь в работе». На деле, по мнению военного аналитика Юрия Котенка, военный преступник Буданов может быть тяжело ранен, а задача ВКС РФ — добивать подобных персонажей.
Ранее источник в силовых структурах РФ сообщил РИА Новости, что глава военной разведки Украины Буданов получил ранение во время ракетного удара российских ВКС по штаб-квартире ГУР в Киеве, и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.
«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — попытался опровергнуть эту информацию Юсов в эфире украинского ТВ.
По его словам, он накануне лично общался с Будановым, который «полон планов, весь в работе, у него очень мало свободного времени и огромное количество задач».
Напомним, 29 мая в Минобороны РФ заявили о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам и командным пунктам. Украинские соцсети со ссылкой на очевидцев писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове в Киеве, там перекрывали движение транспорта. 30 мая экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
Буданов не появляется на публике как раз с 29 мая, в тот день он в последний раз выкладывал в соцсетях видео, где пригрозил России «скорым ответом на ракетные удары». Официально киевский режим опровергает распространяющиеся на Украине слухи о смерти Буданова. При этом ничего не сообщалось ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» военный эксперт, главный редактор издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок, сегодня вполне может повториться история, ранее произошедшая с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
«Одна из распространенных в СМИ версий заключается в том, что Буданов был поражен в результате ракетной атаки ВКС РФ на Киев, когда под удар попало здание ГУР. Мне лично поступала информация о том, что он ранен. Но, в случае с главой украинской разведки, ничего нельзя утверждать со 100-процентной уверенностью. Вполне возможно, что со стороны Буданова — это очередная манипуляция, попытка "уйти в тень"», — считает Котенок.
Аналитик напомнил — главком ВСУ Валерий Залужный в мае так же исчез из публичного пространства, а затем, спустя месяц, вновь появился живым и внешне здоровым.
«Другой вопрос — насколько Залужный теперь дееспособен и адекватен на посту главкома ВСУ. То же самое может получиться и с Будановым. Многие косвенные факторы говорят о том, что после атаки на ГУР он вполне мог быть эвакуирован в Германию на лечение», — указал эксперт.
По его словам, Кирилл Буданов ранее постоянно был на слуху, однако теперь не появляется даже на тех мероприятиях, на которых ранее бывал с завидной регулярностью.
«В последнее время он совсем распоясался, и буквально очередями давал интервью о том, как он ненавидит русских, и будет их убивать. Кроме того, в американском истеблишменте он рассматривался, как вероятный преемник [украинского лидера Владимира] Зеленского на посту президента», — считает Котенок.
Однако Зеленский, по словам эксперта, неоднократно был замечен за употреблением наркотических веществ, о чем ЕС и США давно известно. Поэтому в западных центрах принятия решений Буданов всерьез рассматривается как возможный преемник главы государства, указал он.
«Он молод, амбициозен, давно завербован западными спецслужбами и прошел необходимую стажировку. Кроме того, он "повязан кровью" — ранее Буданов лично участвовал в диверсионных вылазках террористов ГУР на территорию Крыма, и лично отдавал приказы открыть огонь и сам нажимал на спусковой крючок. Поэтому лучшей кандидатуры в президенты Украины для Запада не придумать», — считает эксперт.
Нельзя исключать и того, что все это — совместная хитрая комбинация ГУР Украины и западных разведок, считает Котенок.
«Если Буданов действительно вынужденно отошел от дел, то это будет огромным плюсом для действий наших ВКС. Это значит, что они способны реально поражать центры принятия решений», — говорит аналитик.
Он добавил, что главная цель Запада — сделать нормальную жизнь на Украине невозможной. Ведь иначе НАТО не сможет ввести на соседнюю с Россией территорию свой контингент.
«А деятельность таких персонажей, как Буданов — это подготовка почвы для интервенции на украинскую территорию», — заключил Юрий Котенок.
Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае его возвращения в Белый дом. Украинский лидер заявил, что ранее Трамп не остановил конфликт в Донбассе, будучи президентом США.
«Он не смог сделать этого, потому что нет сегодня людей в мире, способных просто переговорить с Москвой и остановить конфликт», — заявил он.
Зеленский признал, что сокращение военной помощи представляет «большой риск для Украины», и выразил надежду, что этого не произойдет.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за сутки, в случае нового избрания президентом США.