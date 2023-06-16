Военкор Котенок: США рассматривали главу ГУР Буданова на место Зеленского

Буданов не появляется на публике как раз с 29 мая, в тот день он в последний раз выкладывал в соцсетях видео, где пригрозил России «скорым ответом на ракетные удары». Официально киевский режим опровергает распространяющиеся на Украине слухи о смерти Буданова. При этом ничего не сообщалось ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.