Глава минобороны Украины Алексей Резников случайно рассказал о главном плане НАТО. Об этом заявил политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.
В статье говорится, что глава украинского ведомства во время беседы с Foreign Policy раскрыл информацию о том, какие условия им поставил Запад для предоставления дальнейшей военной поддержки ВСУ. Он отметил, что Киев должен уничтожить максимальное количество российских военнослужащих.
«Возглавляемый США военный альянс нацелен не на победу над русскими, а на массовую ликвидацию войск», — подчеркнул Лейрос.
По его словам, представители Белого дома понимают, что конфликт с Россией недопустим. Он добавил, что по этой причине Вашингтон следует тактике опосредованных конфликтов.