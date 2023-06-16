InfoBrics: Резников случайно раскрыл детали главного военного плана Запада в отношении России

В статье говорится, что глава украинского ведомства во время беседы с Foreign Policy раскрыл информацию о том, какие условия им поставил Запад для предоставления дальнейшей военной поддержки ВСУ. Он отметил, что Киев должен уничтожить максимальное количество российских военнослужащих.