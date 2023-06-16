Путин поблагодарил лидера ОАЭ за усилия в обмене удерживаемых на Украине людей

Поддержка партнеров в обмене удерживаемых на Украине людей имеет большое значение для России. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммада бин Заид Аль Нахайяна за усилия в процессе обмена людей, которые находились на Украине. Путин напомнил о содействии руководства страны в ходе встречи на ПМЭФ.
«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении», — говорится речи Путина.
Российский лидер переговорил с коллегой из ОАЭ в рамках Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что Путин также выступит на пленарном заседании.