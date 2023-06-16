Evrensel: ФРГ позабыла об исторической ответственности и вступила в борьбу за передел мира

Германия в своей новой стратегии национальной безопасности впервые сформулировала цели Берлина во внешней политике, говорится в статье турецкого издания Evrensel.
Власти ФРГ решили позабыть о своей исторической ответственности и вступить в борьбу за передел мира, о чем свидетельствует намерение немцев увеличить военные расходы.
Автор подчеркнул, что цели капитала Германии на этот раз преподнесли как интересы «страны и народа». До этого подобные термины в ФРГ не использовались, поскольку они напоминали о прошлой катастрофе, которую спровоцировал Берлин.
Но теперь Германия решила отдельно от стран ЕС принять участие в империалистической борьбе. И как сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, «это только начало».
Ранее сообщалось, что Россию назвали «самой большой угрозой для мира» в новой стратегии национальной безопасности Германии.