«Попали!» Главное из выступления Путина на ПМЭФ-2023

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось традиционное выступление президента России Владимира Путина. В пятницу, 16 июня, глава государства дал оценку текущей экономической ситуации и сделал ряд заявлений по актуальным вопросам международной повестки.
Свою речь он начал с приветствия участников форума. Обращаясь к иностранным гостям, глава государства акцентировал внимание на то, что ведущей темой выступления станет развитие России в разных направлениях. Ключевые тезисы одного из главных обращений российского лидера в 2023 году — в материале «Политики Сегодня».
Про выбранную стратегию
В начале своей речи Путин напомнил про прошлогоднее выступление на ПМЭФ: им были озвучены вызовы, с которыми столкнулась не только Россия, но и весь мир. Второй квартал прошлого года, по его словам, стал самым сложным для экономики, однако теперь положительные тенденции вновь набирают силу — ВВП страны вырос на 3,3%, что позволяет РФ сохранять позицию в числе ведущих экономик мира.
«Сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда, сработала», — констатировал Путин.
Он напомнил, что еще год назад настроения в предпринимательских кругах были весьма настороженными, в сложившихся условиях было важно дать им точку опоры. Однако Путин подчеркнул, что коллективными усилиями удалось реализовать намеченные в 2022 году подходы к развитию экономики.
«Перед лицом вызовов Россия не отступила от принципов своего развития. Необходимо двигаться только вперед», — заметил президент РФ.
Про СВО и Украину
Рассказал президент и о контрнаступлении ВСУ, о котором так часто говорят западные лидеры и СМИ. По словам российского лидера, киевские власти потеряли уже как минимум 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Потери ВСУ растут буквально с каждый днем.
«Что касается демилитаризации — скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, на чем они воюют и что используют, — это все извне приносят, — пояснил Путин. — Но так долго не навоюешь».
На дальнейший ход специальной военной операции у ВС РФ есть «планы разного характера», они зависят от потенциала вооруженных сил, подчиненных киевским властям, и проводимого ими наступления.
Поставленная задача денацификации Украины является одной из ключевых и, как утверждает Владимир Путин, у России есть полное право так считать. По мнению главы государства, на сегодняшний день украинские власти защищают нацистов — и персонально, и их идеологию:
«Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем».
Про безработицу, инфляцию, пенсию
Президент также рассказал и о положении дел в социальной сфере. Он обратил внимание, что показатели инфляции и безработицы в России оказались ниже, чем во многих западных странах, в том числе Еврозоне. В России из черты бедности, по данным за 2022 год, вышло порядка 1,7 млн человек.
«Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах и близка к историческому минимуму — составляет 2,9%», — заявил Путин.
Более того, он добавил, что индексация пенсий в России идет опережающими темпами. Кроме того, Путин отметил, что правительство увеличит прожиточный минимум, а доходы граждан уже сейчас вернулись к росту. Президент подчеркнул, что хоть показатели и могу показаться скромными, однако это — положительная тенденция.
Он также обозначил ряд важных задач, которые стоят перед российской экономикой. В частности, распорядился заняться совершенствованием структуры занятости россиян и установить для образовательных учреждений ключевые показатели эффективности, а также сформировать рейтинги. Крмое того, предложил создать механизм ученического договора, когда работодатель оплачивает учебу, а учащимся гарантируют трудоустройство.
«Экономика Российской Федерации должна стать экономикой высоких заработных плат», — сказал российский лидер.
Путин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. Он предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет на весь период времени, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
Помимо этого распорядился сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя и закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Среди прочего, глава государства обозначил задачу до 2030 года обеспечить качественной связью и доступом в интернет населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек.
Про предпринимателей
Глава государства также обратил внимание на развитие частной инициативы в условиях санкционного давления на Россию. Стимулом для расширения свободы предпринимательства стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. По словам президента, товарный экспорт по данным за 2022 год обновил рекорд и составил 592 млрд долларов.
«Нам пророчили, что экономика России станет закрытой и административно-командной, но мы выбрали другой путь», — указал Путин.
Путин отметил, что российские предприниматели заняли практически все освободившиеся после ухода западных компаний ниши, а за прошлый год поступило более 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков.
В то же время, если иностранные производителя захотят вернуться, а, по словам президента, такие разговоры ведутся, Россия «ни для кого не закрывает двери».
«Мы никогда никого не выгоняли с нашего рынка, даже наоборот — предлагали хорошо подумать о российских партнерах и возможных последствиях. У каждого из наших зарубежных партнеров было право выбора», — заметил гарант Конституции.
Российские предприниматели не боятся конкуренции, ведь это двигатель прогресса. При необходимости для зарубежных коллег будут созданы все условия, однако при возвращении будут учтены особенности их поведения, уточнил Путин.
«Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями», — сказал Путин.
Про проверки бизнеса и туризм
Путин предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса, во всяком случае там, где они остаются необходимыми, только профильными ведомствами.
Если же предпринимательская деятельность не связана с причинением вреда человеку, его, по словам президента, вообще не должны проверять. Также он распорядился провести амнистию бизнеса по валютным нарушениям в период действия моратория на валютные операции и уже «полностью закрыть этот вопрос».
«Правоохранители приходят к бизнесу и что-то "ковыряют". Это подрывает доверие бизнеса», — заметил Путин.
Внутренний туристический поток заметно вырос — на 16,7% — почти 10 млн человек. Важно развивать инфраструктуру, но ориентируясь не на эту цифру, а на потенциальное увеличение спроса.
Путин распорядился увеличить строительство аквапарков, курортов, круглогодичных парков различений, гостиниц — правительство поддержит подобные проекты.
Про курс экономики
По словам президента, российская экономика твердо взяла курс на открытость. Страна не свернула на путь самоизоляции и не собирается делать этого впоследствии. Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны: «где родился, там и пригодился».
По его мнению, делать инвестиции в России надежнее, чем за рубежом. Глава государства также распорядился ускорить возвращение активов в российскую юрисдикцию, особенно в случаях, когда зарубежная сторона блокирует такой «переезд».
«В конечном итоге, попали! — пошутил Путин о представителях бизнеса, которые оформляли активы через офшорных компании. — Но и им нужно помочь».
Среди прочего Путин заявил о необходимости создания механизма защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».
Ранее российский президент также рассказал о провале украинского контрнаступления. По его словам, киевские власти так и не смогли добиться выполнения поставленных целей ни на одном из участков поля боя.