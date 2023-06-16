«Попали!» Главное из выступления Путина на ПМЭФ-2023

В начале своей речи Путин напомнил про прошлогоднее выступление на ПМЭФ: им были озвучены вызовы, с которыми столкнулась не только Россия, но и весь мир. Второй квартал прошлого года, по его словам, стал самым сложным для экономики, однако теперь положительные тенденции вновь набирают силу — ВВП страны вырос на 3,3%, что позволяет РФ сохранять позицию в числе ведущих экономик мира.