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Киссинджер: отношения России и Европы должны строиться на консенсусе

Политика
Киссинджер: отношения России и Европы должны строиться на консенсусе

Отношения между Россией и европейскими странами должны строиться на консенсусе. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в беседе с Bloomberg.

По словам дипломата, Запад не должен доводить Москву до «обиженного бессилия». Такой сценарий может обернуться новым обострением. Плюс ко всему следует признать, что отношения России и Европы должны основываться на согласии и консенсусе.

«И я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой», — подчеркнул Киссинджер.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США предостерег Украину от попыток вернуть Крым.

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