Киссинджер: отношения России и Европы должны строиться на консенсусе

Отношения между Россией и европейскими странами должны строиться на консенсусе. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в беседе с Bloomberg.
По словам дипломата, Запад не должен доводить Москву до «обиженного бессилия». Такой сценарий может обернуться новым обострением. Плюс ко всему следует признать, что отношения России и Европы должны основываться на согласии и консенсусе.
«И я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой», — подчеркнул Киссинджер.
Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США предостерег Украину от попыток вернуть Крым.