Театр Ермоловой отменил спектакль с Бабушкиной после новости о задержании актрисы

Московский драматический театра имени М. Н. Ермоловой отменил спектакль «Неидеальный Че» с Кристиной Бабушкиной после новости о задержании актрисы.
Культурное учреждение подтвердило информацию о задержании Бабушкиной правоохранительными органами. Постановку с участием звезды сериала «Беспринципные» отменили. Руководство театра пообещало зрителям вернуть деньги за билеты, сообщает Telegram-канал Mash.
Этой ночью Бабушкину и ее супруга Андрея Гацунаева задержали в Москве. Во время проверки автомобиля сотрудники полиции обнаружили у актрисы наркотические вещества. Также сообщается, что за последние полгода артистку не менее десяти раз штрафовали за превышение скорости.