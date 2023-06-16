Театр Ермоловой отменил спектакль с Бабушкиной после новости о задержании актрисы

Этой ночью Бабушкину и ее супруга Андрея Гацунаева задержали в Москве. Во время проверки автомобиля сотрудники полиции обнаружили у актрисы наркотические вещества. Также сообщается, что за последние полгода артистку не менее десяти раз штрафовали за превышение скорости.