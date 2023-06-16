МОК готов допустить россиян на Олимпиаду в Париже в статусе беженцев

МОК сообщил руководителям российского спорта, что атлетов из РФ допустят к индивидуальным соревнованиям ОИ-2024 исключительно в статусе беженцев. Об этом информирует «Весь Спорт». По данным источника, в МОК разработали принципы, согласно которым россиян допустят к ОИ-2024, но исключительно в нейтральном статусе.