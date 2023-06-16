«Ельцин-центр» толкают к иноагентству. Твердо и четко

Писатель Владимир Патоков в ответ на реакцию Куйвашева посоветовал ему «не биться об заклад», намекая, что проверка — только начало. В то же время очевидно, что часть российского общества восприняла бы «разгром» центра как государственную и личную победу, но как долго все беды России будут списывать на «проклятого Ельцина» — остается риторическим вопросом.