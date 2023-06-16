«Ельцин-центр» толкают к иноагентству. Твердо и четко

Министерство юстиции РФ начало «глубокую» проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Общественно-образовательное пространство в Екатеринбурге, центральной фигурой которого стал первый президент России Борис Ельцин, подвергается нападкам едва ли не с первого дня открытия на протяжении восьми лет существования.
С требованиями закрыть центр неоднократно выступали представители совершенно разных политических взглядов. К примеру, лидер коммунистов Геннадий Зюганов или кинорежиссер Никита Михалков. В свое время в числе ярых критиков отметился и ныне почивший основатель ЛДПР Владимир Жириновский.
«Ельцин-центр» стал своего рода загадкой современной России — при весьма благородной задаче «сохранять, изучать и осмыслять» историческое наследие первого президента в разрезе событий 1990-х годов, организация, по мнению сторонников ее закрытия, напротив, — служит площадкой для продвижения либеральных взглядов и «страшной угрозой для всей страны».
«Да неужели дождались!?» — отреагировал на новость о проверке «Ельцин-центра» политолог Юрий Баранчик в Telegram.
Впрочем, чаще всего эти претензии объединены неприязнью непосредственно к фигуре впавшего в немилость патриотов первого российского лидера и эпохе его правления. «Политика Сегодня» решила разобраться, почему «Ельцин-центр» все еще открыт и чем для организации обернется статус иностранного агента в контексте его идейной составляющей.
«Главный оппозиционный лозунг 1990-х "банду Ельцина под суд" рискует реализоваться. Правда, не в виде трагедии, а в виде фарса», — пишет в Telegram политолог Станислав Бышок.
Доносы на Ельцина?
Как сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, проверить центр на предмет деятельности иноагента попросил один из депутатов Госдумы. По его словам, проверка займет не менее месяца.
Источник Осторожно Media подтвердил, что доносы на «Ельцин-центр» в Минюст писали представители как минимум трех парламентских фракций — «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Как утверждают в издании, соответствующую бумагу от единороссов в Минюст отправил депутат Александр Бородай.
Представитель либерал-демократов в свою очередь признался: «они тоже писали». КПРФ в этой истории оказалась «лидером»: помимо запроса в Минюст, коммунисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот «пресек работу "Ельцин-центра"»
«От нас юридически сформулировал запрос депутат Николай Коломейцев. Это мнение фракции, которое озвучивал Зюганов, с которым согласны все наши депутаты. Мы не просто хотим, чтобы их признали иноагентами, мы будем добиваться их закрытия. Особенно, если посмотреть на их деятельность после 24 февраля», — заявил Осторожно Media депутат Госдумы и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.
В самом «Ельцин-центре» к возможному наделению данным статусом «отнеслись спокойно». Первый заместитель исполнительного директора Людмила Телень в беседе с РБК заявила, что вся содержательная и финансовая деятельность осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством, а вся отчетность «прозрачна».
«Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления "Ельцин-центра" иностранным агентом нет и быть не может», — резюмировала Телень.
Не иноагент?
Администрация российского президента не знает, что именно стало поводом для проверки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь обнадежил, что происходящее — нормальная работа министерства.
«Источник в Минюсте говорит, что проверка "Ельцин-центра" на предмет иноагентства затеяна, чтобы снять тему обвинений центра: "Комиссия не найдет оснований для иноагентства, но в руководстве центра скорее всего произойдут кадровые ротации". Не исключено, что в отставку отправят [директора Александра] Дроздова и Телень. А Ельцин центр возглавит Денис Молчанов», — пишет Brief.
Собеседник O!News выдвинул аналогичную версию, что проверка — простая формальность. По его сведениям, цели объявить центр иностранным агентом не стоит. Поводом для наделения организации таким статусом может стать наличие зарубежного финансирования, но руководство никогда не скрывало работу с иностранными НКО, и Минюст не беспокоил этот факт, заверил источник издания.
«Представление, будто Ельцин-центр — некая частная лавочка, подаренная Семье [так российские политологи называют группу политиков, чиновников и бизнесменов, которую считают приближенной к фигуре Бориса Ельцина — прим. ред.] в качестве жеста доброй воли мягко говоря не соответствует действительности. <…> Сделать "Ельцин-центр" иноагентом — это все равно что сделать иноагентом, скажем, ВШЭ или Пушкинский музей, что было бы слишком уж запредельным маразмом даже по нынешним временам», — пишет публицист Егор Ершов, также допуская, что смены руководства не будет и тема попросту «рассосется».
На тему проверок в «Ельцин-центре» отреагировал даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ранее проигнорировавший масштабные пожары в регионе и забастовку шахтеров на единственном в России месторождении изумрудов. По словам народного избранника, на протяжении восьми лет президентский центр пережил «не один десяток проверок».
«Переживет и эту. Все будет хорошо», — констатировал Куйвашев.
Писатель Владимир Патоков в ответ на реакцию Куйвашева посоветовал ему «не биться об заклад», намекая, что проверка — только начало. В то же время очевидно, что часть российского общества восприняла бы «разгром» центра как государственную и личную победу, но как долго все беды России будут списывать на «проклятого Ельцина» — остается риторическим вопросом.
«Признание "Ельцин-центра" иноагентом могло бы стать вехой в российской политике, фактически перечеркиванием всего наследия "лихих 90-х", откуда и вышли все российские элиты. Но на такую монументальную скрепу никто покушаться не будет, даже по нынешним временам боязно», — заметил политолог Владимир Дергачев.
«Узкие поводы»
В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян обратил внимание, что в рамках объявленной Минюстом проверки нельзя утверждать, что «Ельцин-центр» совершил определенное нарушение, которое попадает под термин иностранного агента.
«Действующее законодательство, которое было дополнено и расширено относительно недавно, не очерчивает какие-то узкие поводы. Там есть такие вещи, как влияние, получение финансирования, взаимодействие. И в этом контексте любое культурное пространство теоретически может проверяться», — объяснил собеседник издания.
Кирьян считает, что на сегодняшний день есть два момента, которые продолжают «двигать эту историю». В первую очередь, это набор разрозненных претензий, в том числе критика Михалковым мультфильма «про закат СССР», презентуемого в центре, а второе — работа над образом Ельцина которая, как предположил эксперт, «закономерно начинается сейчас».
«Для того, чтобы осмыслить какое-то десятилетие, нужно отойти от него на пару десятилетий. Да, там фигура, которая вызывает и вопросы, и восхищение. Это переносится и на "Ельцин-центр". На мой взгляд, это не очень правильно, потому что, если мы вспомним основание для создания данного центра, — это именно наследие главы государства», — подчеркнул политолог.
Рассуждая о законотворческой деятельности Госдумы и возможностях лиц или организаций, наделенных статусом иностранного агента, Кирьян усомнился в том, что «Ельцин-центр» закроют, вне зависимости от результатов проверки Минюста.
«Для "Ельцин-центра" не составит никакого труда повесить под каждым объектом плашечку [с подписью о том, что деятельность осуществляется иноагентом] или сделать какой-нибудь анонс, после чего он благополучно продолжит свою работу», — полагает политолог.
По мнению собеседника издания, «Ельцин-центр» в большей степени является «мемориальной организацией» и «несет определенный месседж», соотносящийся с конкретной исторической фигурой, которая жила в России относительно недавно. Сделать вид, что этого человека в российской государственности попросту не было, будет очень сложно, заключил Кирьян.
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