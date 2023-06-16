Опрос ВЦИОМ показал высокий уровень доверия россиян Владимиру Путину

Более 78% опрошенных российских граждан доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ.
Согласно полученным данным, главе государства доверяют 78,9% респондентов. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выразили доверие 61,6% опрошенных граждан.
Плюс ко всему 74,7% респондентов поддерживают деятельность Владимира Путина на посту президента России. Работу главы правительства одобряют 52,1% опрошенных.
Проведенный ранее опрос ФОМ показал, что 77% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина.