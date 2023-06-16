Писториус: Германия дополнительно передаст Украине 64 ракеты для ЗРК Patriot

Германия в самое ближайшее время поставит на Украину дополнительно 64 ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщает агентство DPA.
По словам Писториуса, указанные ракеты будут переданы Киеву «незамедлительно», так как эти боеприпасы очень важны для поддержки Украины.
«Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot», — сказал глава минобороны ФРГ.
Ранее сообщалось, что в Словакии начал работу германо-словацкий центр по ремонту и обслуживанию техники, переданной западными странами Украине.