Писториус: Германия дополнительно передаст Украине 64 ракеты для ЗРК Patriot

Германия в самое ближайшее время поставит на Украину дополнительно 64 ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщает агентство DPA.