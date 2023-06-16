Global Times: Макрон решился на смелую и новаторскую идею с саммитом БРИКС

Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента Южно-Африканской Республики пригласить его на саммит БРИКС, что стало поистине смелой и новаторской идеей, говорится в статье Global Times.
По словам журналистов, в Елисейском дворце пока не подтвердили эту информацию. Москва в свою очередь призвала Париж объясниться: была ли это демонстрация стремления к налаживанию отношений, или же это очередной «троянский конь».
Французские СМИ назвали решение Макрона беспрецедентным и безумным, пишет «ИноСМИ».
«В любом случае, с учетом текущей международной обстановки - это поистине смелая и новаторская идея», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что посол ЮАР в Москве подтвердил приглашение российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС.