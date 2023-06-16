Немецкий депутат Шульц сообщил, что ФРГ может остаться без оружия из-за военной поддержки Украины

Бундесвер рискует остаться без техники и боеприпасов, так как власти Германии активно снабжают Украину своим вооружением. Таким мнением в беседе с aif.ru поделился член парламента немецкой земли Гессен Дмитрий Шульц.
Он подчеркнул, что военная поддержка Киева со стороны Берлина не приведет к конфликту с Москвой. Эксперт убежден, что Россия не допустит этой ситуации.
«Кроме того, Германии особенно и воевать-то будет нечем, потому что мы все отдаем Украине. Наши военные склады пусты. И скоро у нас не будет ни оружия, ни газа, и вообще ничего», — отметил Шульц.
Ранее глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что Украина в текущем году не получит от Германии новые танки Leopard. По его словам, у компании нет средств для того, чтобы отремонтировать технику, находящуюся у них в резервах.