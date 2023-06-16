Аналитик Анпилогов: Россия надавит на Израиль в случае поставок танков на Украину

Напомним, «Меркава Mk.2» — танк начала 1980-х годов, похожий на немецкий Leopard 1, но более защищенный. Что касается «Меркава Mk.3», то это намного более продвинутая версия, сравнимая уже с Leopard 2 — вполне подходящий для условий украинского конфликта. Он имеет высокую боевую устойчивость, но очень тяжел — его вес свыше 60 тонн, что усложняет использование на распаханных полях Украины, где часто бывают дожди.