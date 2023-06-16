Аналитик Анпилогов: Россия надавит на Израиль в случае поставок танков на Украину

По данным израильских СМИ, в ближайшее время Тель-Авив может продать в Европу несколько сотен своих танков «Меркава Mk.2» и «Меркава Mk.3», которые, вероятно, затем окажутся на фронтах Украины. Однако, по мнению военного аналитика Алексея Анпилогова, эти поставки в любом случае не изменят текущей ситуации на полях сражений.
Как сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источники в минобороны, впервые в своей истории Израиль готовится поставить на экспорт сразу несколько сотен танков. По словам главы отдела оборонного экспорта военного ведомства Израиля Яира Колеса, более Тель-Авив намерен продать за границу более 200 танков «Меркава Mk.2» и «Меркава Mk.3».
Как указал чиновник, переговоры ведутся с двумя странами, одна из которых находится в континентальной Европе. Речь идет о возможной поставке танков, уже снятых с вооружения ЦАХАЛ, после принятия на службу новых модификаций «Меркава». Как сообщили СМИ, соглашение находится в финальной фазе перед подписанием. Пользователи Сети, комментируя эту новость, предположили, что конечным пунктом поставки этих боевых машин станет Украина.
По данным израильского издания «Едиот ахронот», большинство танков «Меркава» давно не эксплуатировались Армией обороны. Но с момента начала Россией спецоперации на Украине, военные ЦАХАЛ начали тестировать эти танки, признав их годными для поставок на экспорт. По данным Яира Колеса, его ведомство категорически запретило их реэкспорт на Украину, даже несмотря на недовольство местного ВПК.
Напомним, «Меркава Mk.2» — танк начала 1980-х годов, похожий на немецкий Leopard 1, но более защищенный. Что касается «Меркава Mk.3», то это намного более продвинутая версия, сравнимая уже с Leopard 2 — вполне подходящий для условий украинского конфликта. Он имеет высокую боевую устойчивость, но очень тяжел — его вес свыше 60 тонн, что усложняет использование на распаханных полях Украины, где часто бывают дожди.
Как объяснил по этому поводу «Политике Сегодня» военный эксперт, директор аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, в случае, если Израиль все же решится опосредованно поставлять танки для Киева, Россия даст на это достойный ответ.
«В Тель-Авиве прекрасно понимают, что у России есть весомые рычаги давления на их страну — это и исламское движение "Хезболла", это и Сирия, и в целом арабские страны, которые сейчас уже завершили "сирийский сюжет" (это легко понять, увидев президента Сирии Башара Асада на саммите Лиги арабских государств)» — отметил Анпилогов.
По его мнению, возможные поставки израильских танков через страны-посредники на Украину стали бы крайне недружественным шагом в отношении РФ, на который мы могли дать адекватный ответ.
«Что касается "Меркавы", то это — довольно неплохой танк с уникальной компоновкой корпуса. В отличие от большинства основных боевых танков, у "Меркавы" в качестве дополнительного "барьера" для вражеских снарядов используется хорошо защищенный двигатель — он расположен в передней части корпуса танка. В целом этот танк — очень достойный представитель израильской школы танкостроения, которая всегда развивалась в крайне тяжелой обстановке» — отметил Анпилогов.
Если предположить, что Израиль действительно решится поставлять танки «Меркава» на Украину транзитом через Европу, то весь вопрос в том, сколько будет этих танков и каких моделей, указал он.
«Сейчас на вооружении у этой страны стоит 400 основных танков "Меркава Mk.4", плюс еще около двух сотен находится на хранении. Тель-Авив держит эту танковую армаду на случай нового обострения с арабскими соседями, которым у израильтян нет ни малейшего доверия. В случае новой "войны Судного дня"» это будет его единственная надежда на отражение арабской агрессии» — пояснил военный аналитик.
Скорее всего, под поставки могут попасть танки «Меркава Mk.3», которых у Тель-Авива около пятисот штук на хранении, считает он.
«Но они также рассматриваются, скорее, как стратегический резерв на случай, если Израилю придется вступить в войну с арабами. Эти старые модели танка разрабатывались еще в 1980-х и проходили модернизацию в середине 1990-х. Но, в целом, это все равно аналог наших Т-80 или Т-72 последних модификаций», — считает аналитик.
По его словам, израильский ВПК может также произвести танки специально для экспорта, но такой случай был зафиксирован лишь однажды — тогда Израиль поставил 50 танков для армии Сингапура.
«Причем эта партия изготавливалась в течение полутора лет, которых у той же Украины сегодня просто нет. Кроме того, при нынешней интенсивности боевых действий 50 танков — это капля в море, такое количество техники ВСУ потеряли только с 4 июня, с момента начала наступления в Запорожской области» — заключил президент центра «Основание».
Напомним, ранее стало известно, что нейтральная Швейцария намерена продать Германии 25 из 96 списанных танков Leopard — для их модернизации и последующей отправки на Украину.
Как сообщило немецкое издание Bild, 14 июня в Верхней палате швейцарского парламента большинство депутатов проголосовало за списание танков Leopard — это является обязательным условием для их поставки в Германию. Теперь инициативу должна одобрить Нижняя палата парламента Швейцарии — Совет кантонов.