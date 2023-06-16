Сальдо сообщил о сильном снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Сильное снижение уровня воды наблюдается в Каховском водохранилище после разрушения дамбы гидроэлектростанции, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в рамках ПМЭФ.
Неконтролируемый сброс с ДнепроГЭС все еще продолжается. Уровень воды в Каховском водохранилище сильно снизился — он упал до семи метров при норме в 12 м, подчеркнул Сальдо в интервью РИА Новости.
Дамба Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Число госпитализированных после ЧП на гидроэлектростанции возросло до 95 человек, передает телеканал «360».