В Якутске под билбордом в честь победы «Единой России» на выборах автобус провалился в яму

В якутском округе с ироничным названием «Автодорожный» прямо на проезжей части образовалась «легендарная» лужа, в которой с завидной регулярностью застревают не только гости города, но и местные водители, и даже автобусы.
Однако основное внимание очевидцев очередной неудачной попытки объехать препятствие обычно приковывают не автолюбители, пытающиеся вытащить свои «кареты» из плена дорожного полотна, а рекламный билборд «Единой России», возвышающийся прямо над злополучной лужей.
Так, под соответствующей новостью в социальных сетях местные жители смогли не только поделиться наболевшим, но и обсудить политическую обстановку в стране.
Сейчас работники коммунальных служб активно пытаются откачать из ямы воду. Как стало известно изданию Sakhaday, работник Якутавтодора смог похвастаться богатым «уловом» — целых пять госномеров, оставленных неудачливыми водителями за один день. Ремонт поврежденного участка дороги начнется с 28 июня 2023 года.