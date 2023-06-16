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Захарова указала на попытки Запада закрепить империализм с «хозяевами и рабами»

Политика
Захарова указала на попытки Запада закрепить империализм с «хозяевами и рабами»

Мир нуждается в равенстве перед законом, а не в продвигаемой Западом системе взаимодействия между «хозяевами и рабами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В разговоре с «Известиями» дипломат отметила, что ПМЭФ, в отличие от западных форумов, придерживается идеологии равноправия. На мероприятии участники ищут точки соприкосновения и объединяются.

«Именно эта идеология сейчас прокладывает себе путь в мире, это битва подходов, это битва философии, это битва за будущее, каким оно будет», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что от этого противостояния будет зависеть, закрепиться ли в мире империализм с «хозяевами и рабами», или возникнет равенство перед законом.

Захарова ранее заявила, что Соединенные Штаты не считают себя равными другим мировым государствам.

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