Колташов: США готовятся сделать из Украины «козла отпущения»

Слова Бернса приводит американское издание Wall Street Journal. Там же напоминается, что вскоре после подрыва российских газопроводов – в октябре 2022 года – глава ЦРУ заявил, что у США нет доказательств, позволяющих обвинить в произошедшем Россию. Но при этом, отвечая на вопрос о том, не является ли диверсия в Балтийском море делом рук киевского режима, Бернс заявил: «Надеюсь, что нет».