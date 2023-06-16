Колташов: США готовятся сделать из Украины «козла отпущения»

Взрыв российских газопроводов на дне Балтийского моря могло осуществить только очень мощное в техническом плане государство. А многочисленные версии и обвинения, которые озвучиваются по этому поводу в последнее время, призваны сформировать образ «козла отпущения».
Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал политолог и экономист Василий Колташов.
Ранее глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что имеющиеся у американских спецслужб сведения о теракте не указывают на причастность России к подрыву «Северных потоков». И об этом было известно с 2022 года.
Слова Бернса приводит американское издание Wall Street Journal. Там же напоминается, что вскоре после подрыва российских газопроводов – в октябре 2022 года – глава ЦРУ заявил, что у США нет доказательств, позволяющих обвинить в произошедшем Россию. Но при этом, отвечая на вопрос о том, не является ли диверсия в Балтийском море делом рук киевского режима, Бернс заявил: «Надеюсь, что нет».
При этом на днях появилась информация, что «Центральное разведуправление отговаривало Киев» от идеи подорвать «Северные потоки», но кто конкретно причастен к диверсии, пока не уточняется.
Комментируя данный материал, Василий Колташов высказал мнение, что в Соединенных Штатах пытаются переложить на Киев собственную ответственность за совершенное преступление, так как у украинской разведки просто не было возможности самостоятельно осуществить подобный теракт.
При этом американцы, обвиняя украинскую сторону в диверсии, тут же готовят и оправдание для Киева. По их словам, мотивом для данного поступка послужил вооруженный конфликт с РФ, и это должно сгладить впечатление от теракта в глазах мировой общественности.
«Взорвать могло только хорошо организованное государство. Украина — прикрытие американского следа. Для США удобно, чтобы применялись разные версии произошедшего, особенно, как они считают, "реалистичная украинская версия", у России и Украины же конфликт», – объясняет Колташов.
Однако все выдвигаемые американцами версии отличаются неправдоподобностью. Ни материалы, которые обнародуют спецслужбы США, ни готовый «козел отпущения» в лице Украины, не имеют достаточного веса считает эксперт.
«Проблема этой версии, что она запоздалая и неубедительная. США спохватились спустя продолжительное время, когда все поняли, кто это сделал. И тут они сами начали искать украинский след», – говорит эксперт.
Но администрация США «споткнулась на ровном месте», недооценив проницательность других государств. Тем самым команда американского президента Джо Байдена продемонстрировала вопиющую некомпетентность, так как сделала ставку на такую глупую версию прикрытия.
«Все изменения мнений, касающиеся диверсии, — это продолжение попыток прикрыть американское преступление. А способ только один — переложить ответственность на другого», – подчеркнул политолог.
Американцы, по его словам, готовятся полностью переложить вину на Киев в том случае, если положение ВСУ на поле боя станет совсем катастрофичным. Тогда Вашингтон заодно обвинит киевский режим и в разворовывании военной помощи, что позволит ему конфисковать украинские активы.
«Это вероломные политики, абсолютно беспринципные, именно поэтому [президент Украины Владимир] Зеленский должен сейчас особо нервничать. Нежданно раскроется имущественный заговор Зеленского и начнется конфискация миллиардов долларов», – предсказал Колташов.
В этом случае Украина, по его словам, может разделить судьбу России, в отношении которой Запад ранее с подачи США ввел беспрецедентные по масштабности санкции. Но в отличие от России, Украина, будучи небогатой страной, в результате такого санкционного давления может оказаться полностью разоренной.
«Они совершенно безапелляционно и противозаконно замораживают российское имущество в сфере своего влияния, и так же они могут поступить с имуществом Украины. Почему нет? Американскому правосудию ничего не стоит спросить [с союзника] за поражение в войне», – заключил Василий Колташов.
Напомним, ранее политолог Сергей Михеев объяснил, почему для России важно проводить международные форумы, подобные ПМЭФ с участием представителей иностранного бизнеса.