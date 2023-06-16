Активность клещей в Красноярском крае приближается к своему сезонному пику

За неделю клещевые инфекции были выявлены у девяти жителей Красноярского края. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора считают, что приближается сезонный пик активности кровососущих паукообразных.
Всего за указанный период к медикам обратились около 2,4 жителей области, которых покусали клещи. А всего с начала сезона от неприятных встреч с паразитами пострадали уже около 10 тысяч человек, передает интернет-газета NewsLab.ru.
Главный санитарный врач региона Дмитрий Горячев уточнил, что на прошедшей неделе вирусный энцефалит был выявлен у шестерых жителей Красноярска, Дивногорска, Манского и Шарыповского районов. Боррелиоз обнаружили у троих жителей Сосновоборска, Нижнеингашского и Ирбейского районов.
Медики напомнили гражданам, что при обнаружении клеща в Красноярске и области необходимо позвонить в региональную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 005. Диспетчеры передадут информацию специалистам профильных служб, которые обследуют участок и при необходимости обработают инсектицидами.