Власти США поставили условия Украине и командирам ВСУ достичь успехов в зоне боевых действий до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе РИА Новости.
«США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля», — подчеркнул эксперт.
По его словам, у Киева есть около трех недель на то, чтобы выполнить требования Вашингтона. Он отметил, что, вероятно, по этой причине украинская армия несет серьезные потери во время атак на позиции ВС РФ.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ не добились никаких существенных достижений на линии фронта. Украина лишилась около 160 танков и 360 бронированных машин, в том числе западного производства.