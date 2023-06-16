«Бюрократы сидят в коррупционных схемах». Пригожин описал трудности в производстве отечественных БПЛА

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о трудностях в производстве российских беспилотников. По его словам, проблемы связаны с бюрократами и их коррупционными схемами.
В Сети активно обсуждают беспилотники, которые были представлены во время Петербургского международного экономического форума. На презентации летательные объекты заявили как российские, однако они оказались китайскими с приклеенной биркой.
Telegram-канал «Портфель Генштаба» поинтересовался у Пригожина, как бороться с тем, что иностранный продукт выдают за отечественный. Также журналисты спросили, использует ли ЧВК «Вагнер» собственные БПЛА и будет ли представлять их на выставках.
«Бесспорно, ЧВК "Вагнер" использует свои летательные аппараты – как разведывательно-ударные, так и дроны-камикадзе. Но, что самое главное, если человек сделал летательный аппарат, который хочет использовать на войне, то он не будет его показывать широкой аудитории», — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой.
Он отметил, что технологии стремительно идут вперед, но не стоит на месте и гонка среди тех, кто сделает лучшую систему подавления и уничтожения БПЛА. Именно поэтому все, что показывается на выставках, не может применяться на деле. Что касается запчастей, безразлично, какого они производства, потому что идут боевые действия, однако все же стоит переходить на российскую элементную базу. В этом вопросе есть проблемы, связанные с бюрократами.
«Но это очень сложный процесс, потому что огромное количество бюрократов сидят в коррупционных схемах. И олигархические структуры, которые пытаются подмять под себя это, точно также сидят в коррупционных схемах», — добавил основатель «оркестра».
По мнению Пригожина, любое производство таких аппаратов требует изменений каждый час, потому что технологии продолжают меняться еженедельно. Сегодня выпустили беспилотник, и сегодня же начинают работать над способами его уничтожения.
«Это может делать только частный, погруженный в это бизнес. Никакие госкорпорации, никакие огромные предприятия не способны на это физически», — отметил бизнесмен.
В качестве примера он привел компанию «Система», которая разрабатывала беспилотники, сбрасывающие бомбы. Только через десять лет сотрудники поняли, что это неактуальный вопрос в сегодняшнем мире. По мнению Пригожина, крупные государственные структуры не следят за текущими трендами.