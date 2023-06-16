«Бюрократы сидят в коррупционных схемах». Пригожин описал трудности в производстве отечественных БПЛА

Он отметил, что технологии стремительно идут вперед, но не стоит на месте и гонка среди тех, кто сделает лучшую систему подавления и уничтожения БПЛА. Именно поэтому все, что показывается на выставках, не может применяться на деле. Что касается запчастей, безразлично, какого они производства, потому что идут боевые действия, однако все же стоит переходить на российскую элементную базу. В этом вопросе есть проблемы, связанные с бюрократами.