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Медведев: «огрызки» Украины не нужны НАТО в нынешнем виде

Политика
Медведев: «огрызки» Украины не нужны НАТО в нынешнем виде

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который исключил присоединение Украины к Альянсу в разгар конфликта.

По словам российского политика, в практическом плане это означает, что Украина не нужна Североатлантическому альянсу.

«Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он добавил, что образовавшийся кризис будет перманентным для Украины, а новый киевский режим вряд ли попросится в НАТО.

Столтенберг ранее заявил, что украинское государство не сможет присоединиться к Альянсу в условиях конфликта, однако двери в НАТО для Киева остаются открытыми.

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