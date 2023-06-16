Медведев: «огрызки» Украины не нужны НАТО в нынешнем виде

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который исключил присоединение Украины к Альянсу в разгар конфликта.
По словам российского политика, в практическом плане это означает, что Украина не нужна Североатлантическому альянсу.
«Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», — написал Медведев в Telegram-канале.
Он добавил, что образовавшийся кризис будет перманентным для Украины, а новый киевский режим вряд ли попросится в НАТО.
Столтенберг ранее заявил, что украинское государство не сможет присоединиться к Альянсу в условиях конфликта, однако двери в НАТО для Киева остаются открытыми.