В Липецкой области неудачливый диверсант пытался поджечь два релейных шкафа

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который пытался устроить диверсию на железной дороге в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в пяти километрах от административного центра. По информации издания, неизвестный собирался поджечь два релейных шкафа, однако не смог даже их взломать. Он лишь погнул запорное устройство.
На месте обнаружили кусок ткани, окурок сигареты, крышку от бутылки, а также изоленту. Оборудование не получило повреждений. Организована проверка.