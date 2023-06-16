Пригожин сообщил о получении ЧВК «Вагнер» шифрограммы с условиями контракта на сотрудничество с МО РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о получении шифрограммы от Министерства обороны России, в которой указаны условия сотрудничества с военным ведомством.
В Сети распространяется фотография шифрограммы с условиями подписания контракта для добровольческих формирований от Министерства обороны России. Редакция Telegram-канала «Блиц» поинтересовалась у Пригожина, может ли он подтвердить «рассылку» от военного ведомства.
«Я не могу знать, получали ли их добровольческие подразделения, но ровно такую же шифрограмму мы получили в ЧВК "Вагнер"» — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Минбороны РФ с 1 июля 2023 года обязало добровольцев подписать контракты с военным ведомством. Предполагается, что данная процедура будет распространена и на «музыкантов». При этом Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не намерена подписывать договор с министром обороны Сергеем Шойгу. Он отметил, что «оркестр» органично встроен в общую систему и согласовывает свои решения с генералами и командирами подразделений.