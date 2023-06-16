Пригожин сообщил о получении ЧВК «Вагнер» шифрограммы с условиями контракта на сотрудничество с МО РФ

Минбороны РФ с 1 июля 2023 года обязало добровольцев подписать контракты с военным ведомством. Предполагается, что данная процедура будет распространена и на «музыкантов». При этом Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не намерена подписывать договор с министром обороны Сергеем Шойгу. Он отметил, что «оркестр» органично встроен в общую систему и согласовывает свои решения с генералами и командирами подразделений.