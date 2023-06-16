Парламент Японии не принял вотум недоверия правительству во главе с Кисидой

Парламент Японии отклонил вотум недоверия, выдвинутый оппозицией правительству во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. На официальном канале властей велась трансляция соответствующего мероприятия.
Большинство представителей нижней палаты японского парламента отказались принимать соответствующую резолюцию. Всего в поименном голосовании приняло участие 449 депутатов. 342 из них выступили против объявления недоверия, а 107 — за.
Примечательно, что большая часть депутатских портфелей в палате относятся к Либерально-демократической партии и ее партнеру по правящей коалиции Комэйто.
Ранее глава кабинета министров Японии заверил, что государство не планирует присоединяться к блоку НАТО. Кисида подчеркнул, что решений касательно открытия в стране представительства Североатлантического альянса не было принято.