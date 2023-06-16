Ведущий Карлсон завуалированно назвал президента США Байдена диктатором

Ведущий Такер Карлсон иронично высказался о поведении президента США Джо Байдена. Журналист озвучил свои мысли в новом эпизоде шоу в Twitter.
Американский ведущий завуалированно назвал Байдена диктатором. Карлсон намекнул на скандалы вокруг сына президента Хантера Байдена. Его обвиняют в налоговых преступлениях.
«Он (президент Байдена. — Прим. ред.) не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль», — говорится в шоу Карлсона.
Ведущий провел параллель с бывшим лидером Ирака Саддамом Хусейном. Карлсон назвал сыновей экс-главы страны принцами, которые не соблюдали законодательство.