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Ведущий Карлсон завуалированно назвал президента США Байдена диктатором

Политика
Ведущий Карлсон завуалированно назвал президента США Байдена диктатором

Ведущий Такер Карлсон иронично высказался о поведении президента США Джо Байдена. Журналист озвучил свои мысли в новом эпизоде шоу в Twitter.

Американский ведущий завуалированно назвал Байдена диктатором. Карлсон намекнул на скандалы вокруг сына президента Хантера Байдена. Его обвиняют в налоговых преступлениях.

«Он (президент Байдена. — Прим. ред.) не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль», — говорится в шоу Карлсона.

Ведущий провел параллель с бывшим лидером Ирака Саддамом Хусейном. Карлсон назвал сыновей экс-главы страны принцами, которые не соблюдали законодательство.

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