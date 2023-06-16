Евстафьев: американцам оказалось не с кем бежать «украинский спринт»

Американцы, планируя развитие ситуации на Украине, рассчитывали, что это будет спринт, а не марафон. Причем даже спринт они не планировали бежать сами, выдвигая на роль «бегуна» украинцев. Теперь же, Штатам приходится признать, что ситуация разворачивается совсем не так, как они предполагали.
Об этом в эфире передачи «Формула смысла» на радио «Вести ФМ» рассказал политолог Дмитрий Евстафьев.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин обратился к союзникам США по военному блоку НАТО с призывом увеличить объемы военной помощи Украине, так как украинский конфликт, по его словам, представляет собой «спринт, а не марафон».
По словам Евстафьева, на фоне откровений американского министра обороны большой интерес вызывают аудиторские проверки Пентагона касательно расходования средств, выделенных властями США на помощь Украине.
Американцы, добавил политолог, рассчитывая, что украинский конфликт пройдет в формате спринта, сами даже не собирались этот спринт бежать. А теперь выясняется, что им предстоит преодолеть несколько последовательных спринтов, но бежать их не с кем.
«Они его бежали не своими руками и не своими ногами, они думали, что им бежать не придется, потому что за них побегут украинцы, поляки, румыны. Украинцы могут бежать, и они бежали. Но кроме длинного спринта на 200 метров Украина никуда дальше бежать не может. Поляки могут пробежать 800 метров, а румыны не выходят на старт, снимаясь по болезни, – образно описал ситуацию эксперт. – Теперь выяснилось, что спринт закончен. Причем, там было несколько спринтов. Главный спринт был экономический, он был рассчитан ровно на три месяца. Потом они начали думать, как этот спринт дополнить другими».
Напомним, ранее политолог-американист Малек Дудаков предсказал, что провал украинского контрнаступления приведет к скандалу в Соединенных Штатах из-за растраты средств, направляемых на поддержку киевского режима.
Аудиторская проверка Пентагона, по его словам, уже показала, что вооружения, предназначенные для передачи ВСУ, перебрасываются на Украину через Польшу, и это происходит бесконтрольно – без каких-либо сопроводительных документов. Подобная безконтирольность поставок способствует большой неразберихе и дает дополнительные козыри противникам увеличения военной помощи Киеву в Конгрессе. А после провала украинского контраступа количество неудобных вопросов на этот счет в Вашингтоне возрастет многократно.