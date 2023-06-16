Евстафьев: американцам оказалось не с кем бежать «украинский спринт»

Американцы, планируя развитие ситуации на Украине, рассчитывали, что это будет спринт, а не марафон. Причем даже спринт они не планировали бежать сами, выдвигая на роль «бегуна» украинцев. Теперь же, Штатам приходится признать, что ситуация разворачивается совсем не так, как они предполагали.