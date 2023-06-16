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Песков заявил об открытости Путина для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Политика
Песков заявил об открытости Путина для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Российский президент Владимир Путин открыт для любых контактов для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер приветствует любые идеи, которые могут привести к стабилизации ситуации на территории Украины.

Дмитрий Песков ранее заявил, что в настоящее время Москва не видит перспектив для переговоров с представителями киевского режима. По его словам, Запад оказывает давление на Украину в этом вопросе.

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