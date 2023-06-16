Песков заявил об открытости Путина для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Российский президент Владимир Путин открыт для любых контактов для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, российский лидер приветствует любые идеи, которые могут привести к стабилизации ситуации на территории Украины.
Дмитрий Песков ранее заявил, что в настоящее время Москва не видит перспектив для переговоров с представителями киевского режима. По его словам, Запад оказывает давление на Украину в этом вопросе.