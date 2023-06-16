С Новым Годом!

Немецкий политик Тилльшнайдер: Германия пытается не замечать правду о «Северных потоках»

Политика
Немецкий политик Тилльшнайдер: Германия пытается не замечать правду о «Северных потоках»

Германия старается не замечать правду о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил немецкий политик Томас Тилльшнайдер в рамках ПМЭФ.

В разговоре с aif.ru он отметил, что во всей этой истории явно прослеживается американский след. Об этом сначала сказал сам президент США Джо Байден, а потом знаменитый журналист Сеймур Херш. Однако для ФРГ тема «Северных потоков» — это слон в комнате, на которого не обращают внимание.

«Эта тема покрыта пеленой молчания, никто, к сожалению, не хочет говорить об очевидных вещах», — подчеркнул Тилльшнайдер.

Дипломат Дмитрий Полянский ранее усомнился, что Германия, Дания и Швеция ведут расследования по «Северным потокам».

#северный поток #германия #США